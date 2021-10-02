Иран проводит военные учения близ границ с Азербайджаном

Аргументы Недели → Армия 13+

2 октября 2021, 13:04

Фото: Соцсети

На севере Ирана, близ границы с Азербайджаном начались учения Вооружённых сил Исламской республики под кодовым наименованием «Покорители Хайбара». В ходе этих манёвров отрабатывается тактика действий частей и подразделений иранских Сухопутных войск. Об это м информация распространена в Сети.

В сети, в частности, появилось сообщение: «Жители северо-западных иранских городов приветствуют идущие на учения военные колонны. Население приграничных провинций преимущественное азербайджанское, поэтому в Тегеране могут удачно использовать эти кадры для демонстрации единства нации вне зависимости от этнической принадлежности». Также поступила информация, что Азербайджан совместно с Турцией ведут активное наблюдение за действиями иранских войск с помощью турецких БПЛА.

Ранее сообщалось о воздушной атаке авиации неназванного государства на ядерный объект в Иране. Известно, что Азербайджан предоставляет свои аэродромы для авиации Израиля, что облегчает ВВС еврейского государства проводить акции на территории Ирана. И эта атака, о которой было сказано выше, производилась с территории Азербайджана. Конфликтность во взаимоотношениях между Баку и Тегераном нарастает, эксперты пророчат скорую войну между этими странами.

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