Ашхабад намерен сотрудничать с Талибаном

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2 октября 2021, 12:44

Фото: Соцсети

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью заявил, что в рамках «традиционно братских» отношений с Афганистаном, Туркмения готова сотрудничать с правительством Талибана (запрещён в России). Об этом сообщает ТАСС.

Особого выбора у Гурбангулы Бердымухамедова, похоже – нет. Он вынужден был бы пойти на сотрудничество с Талибами, поскольку больше в Афганистане вести дела не с кем. Но, всё же руководству Туркмении придётся держать ухо в остро. Талибан жестко религиозное течение и выстраивает власть по религиозным канонам Ислама. Напоминаем, что Афганистан — это эмират, где лидер нации – эмир (практически он - монарх) объединяет в своих руках религиозную и светскую власть. А Туркмения при всех особенностях её якобы республиканской формы правления всё же – светское государство. Есть опасность, что талибы пожелают перестроить Туркмению по образу и подобию своему.

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