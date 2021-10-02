Группа ударных самолётов НОАК провела имитацию ракетной атаки по целям на Тайване

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2 октября 2021, 12:09

Фото: Соцсети

Сразу 25 военных самолётов ВВС Китая нарушили зону идентификации ПВО Тайваня, отработав нанесение ракетного удара по целям на территории острова. Об этом пишет интернет-издание «Военный Обозреватель».

Оперативно-тактическая группа ударных самолётов ВВС НОАК провела имитацию воздушного налёта на позиции Вооружённых сил Тайваня. В акции участвовало: 18 истребителей J-16, 4 Су-30, 2 бомбардировщика H-6 и специальный самолёт Y-8 ASW.

Войска ПВО Тайваня отреагировали на данные действия Пекина. Ожидаются демарши и в дипломатических кругах. Возможно, Тайвань и США отреагируют на активность ВВС КНР совместными военными учениями.

Напоминаем, что для Пекина, Тайвань – это мятежная территория, которую политическое руководство континентального Китая намеренно взять под свой жесткий контроль. С этим есть некоторая несущественная проблема, поскольку США выступают в качестве гаранта суверенитета Тайваня и обязались защищать его, в том числе и военными методами. Однако события, происшедшие недавно в Афганистане, показывают, что Вашингтон с лёгкостью бросает на произвол судьбы своих союзников. Поэтому, можно констатировать, что для нынешнего политического руководства Тайваня наступают непростые времена.

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