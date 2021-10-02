Британский самолёт-разведчик четыре часа кружил у российских границ

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2 октября 2021, 11:48

Фото: Соцсети

Самолёт-разведчик британских Королевских ВВС RC-135W в пятницу совершил длительный полет вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из данных западных интернет-ресурсов слежения за полётами, сообщает агентство «Интерфакс».

Британский самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Уоддингтон, сначала его маршрут пролегал вдоль северной границы Калининградской области в воздушном пространстве Литвы, в дальнейшем он пролетал в небе Латвии и Эстонии близ Псковской и Ленинградской. Над Эстонией он кружил более двух часов, затем он взял курс на свою базу. Всё это произошло в пятницу. Полёты британца вдоль наших границ продолжались более 4 часов.

Эта информация навеяла размышления, а что было бы с ним, если бы он только попытался пролететь по вышеуказанному маршруту лет этак сорок назад. И сразу же воображение рисует дымящиеся на земле обломки британского разведывательного самолёта. А сейчас ничего, эта тварь летает вольготно в бывшем воздушном пространстве СССР. В последнее время американские и британские самолёты- разведчики зачастили с визитами в регион Балтии. Кстати территория Эстонии и Латвии была выкуплена Петром Великим у Швеции, а сведений о том, что Россия кому-то их продала не поступало.

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