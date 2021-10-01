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Китай представил свой концепт истребителя шестого поколения

, 12:01

Китай представил свой концепт истребителя шестого поколения
Фото: Соцсети

На авиасалоне в Чжухае (КНР) китайские разработчики перспективных воздушных платформ продемонстрировали коцепную версию корпуса многоцелевого самолёта шестого поколения. Об этом сообщает портал ReNews24, ссылаясь на китайские СМИ.

Представители корпорации Aviation Industry Corporation of China сообщили, что будет создаваться воздушная боевая платформа шестого поколения, управляемая с помощью искусственного интеллекта. Уже в концептном варианте виде распознаётся необычный дизайн многоцелевого истребителя-бомбардировщика будущего. Он приобретает новый обтекаемый корпус и особую структуру, которая позволит развивать большие скорости и вести манёвренный бой при необходимости. Судя по всему, его предназначение будет выходить за пределы оперативно-тактических задач.

Разработкой самолётов шестого поколения занимаются также американские и российские конструкторы. В США уже заявляли о готовности концепта платформы шестого поколения и намекали, что уже во всю идут его испытания.

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