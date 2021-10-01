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В России начался осенний призыв в Вооружённые силы

, 11:30

В России начался осенний призыв в Вооружённые силы
Фото: Соцсети

Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин подписал указ о призыве молодых людей в ВС РФ с 1 октября по 31 декабря. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на официальные документы.

Издание цитирует указ, опубликованный на официальном интернет-сайте президента. В документе прописано: «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу в количестве 127500 человек».

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