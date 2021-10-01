Россия отмечает день сухопутных войск

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1 октября 2021, 11:25

Фото: Соцсети

1 октября Сухопутным войскам РФ стукнул 471 год. Праздник отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Свой век Сухопутные войска отсчитывают со дня учреждения Иваном IV (Грозным) стрелецких полков. Об этом пишет ДИМК МО РФ.

В Минобороны России констатируют: «Сухопутные войска (СВ) являются видом Вооруженных Сил, предназначенным для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на театрах военных действий, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, воинскими формированиями. В состав Сухопутных войск входят мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, специальные войска».

В этом году войска получили более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В их числе: современные танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. В текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым модулем «Бережок».

Артиллерия СВ пополнилась современными реактивными системами залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», модернизированными самоходными гаубицами «Мста-С», самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Хризантема-С». Части и подразделения ПВО войск получили: зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и его модификация в арктическом исполнении «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», комплексы средств автоматизации «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационные станции «Ниобий-СВ» и другие образцы вооружения.

ДИМК МОРФ информирует: «Сегодня в Москве, в честь памятной даты, состоится возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову – первому главнокомандующему Сухопутных войск. 2 октября на территории музейного комплекса «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных Сил России состоятся праздничные мероприятия в честь празднования 471-й годовщины создания Дня Сухопутных войск. В программе праздничных мероприятий плац-концерт роты почетного караула и военного оркестра 154 отдельного комендантского Преображенского полка, проведение реконструкции битвы под Москвой на территории музея под открытым небом «Поле победы». Также будут представлены образцы современного вооружения, военной техники и экипировки Сухопутных войск России, интерактивные выставки и экспозиции. Все желающие смогут пройти профессионально-психологический отбор, получить консультацию по выбору военно-учетной специальности и оформить первичные документы для заключения контракта о прохождении военной службы в Сухопутных войсках. Для этого будет развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Каждый желающий, сможет ближе познакомиться с самым многочисленным видом войск Вооруженных Сил России – пройти интерактивный военно-патриотический квест «Один день в Сухопутных войсках», подержать в руках современное стрелковое оружие, примерить боевую экипировку «Ратник», отведать солдатской каши».

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