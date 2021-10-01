Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» преследует плохая карма ещё со времён его проектирования

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1 октября 2021, 11:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Стало известно, что единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он же авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» вернётся в боевой состав ВМФ РФ и будет передан Военно-морскому флоту в 2023 году. Эта информация была опубликована новостным агентством РИА Новости со ссылкой на генерального директора корпорации Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Алексея Рахманова. Срок остался небольшой, Рахманов взял на себя повышенную ответственность, поскольку за свои слова придётся отвечать. Впрочем, в последнее время высокие чины стали подходить весьма безответственно к произнесённому слову, поскольку спроса за это нет. Попробовали бы они так же разбрасываться обещаниями при Сталине. А что касается нашего единственного авианосца, так его преследуют неурядицы с начала проектирования и даже раньше.



Правда Рахманов всё же сделал оговорку, что помешать возвращению авианосца, прозванного в народе уничижительно - «Кузя» из-за его непростой судьбы и множества комичных происшествий, с ним связанных. Так вот, гендиректор ОСК пояснил, что срок готовности «Кузи» может отодвинуться, если вскроются новые дефекты. Последний сдвиг планов по этому кораблю вправо произошёл из-за того, что первоначально выявили неисправность только одного газотурбинного агрегата из четырех, а потов выяснилось, что ремонтировать необходимо все четыре. Готовность корабля была отложена почти на год. Но это далеко не первая неурядица, связанная с данным авианосцем.

Проектные работы ленинградским ПКБ за номером 1143.5 начались в 1978 году. На подготовку проекта в эскизном виде ушёл год. В 1979 году главком ВМФ Горшков утвердил его. Но вышла задержка с его подписанием соответствующей директивы министром обороны Устиновым. Короче даже на следующий 1980 год формальности не были улажены, в документации потребовались доработка и изменения. Окончательный технический проект 1143.5 был готов к марту 1982 года, а его принятие к исполнению было оформлено постановлением Совета Министров СССР № 392-10 только 7.05.1982 года.

Строительство корабля ушло на стапели Николаевского судостроительного предприятия на тогда ещё советской (радяньской) Украине. Авианосцем его решили не называть, а определили его, как тяжёлый авианесущий крейсер, поскольку иначе были бы проблемы с проходом в Чёрное море из-за ограничений, согласно Конвенции Монтрё в него не допускаются авианосцы и корабли надводные, и подводные, имеющие ядерную силовую установку. Будущему «Кузе» присвоили бортовой номер 105 и наименование «Рига». Не прошло и два месяца после начала работ – умер генсек КПСС Леонид Брежнев и кораблю присвоили его имя.

Работа по строительству авианосца шла не шатко не валко. С помощью простых манипуляций с отчётностью делали так, что график не нарушался. Готовность силовых агрегатов была заказана размывчато на 1983 или 1984 год. Случилось так, что для их монтажа пришлось частично разбирать уже построенный корпус корабля. Было вскрыто несколько палуб и переборок. Из графика пришлось серьёзно выбиться. Короче, всё делалось не по уму, а как обычно без особого рвения и вдумчивого подхода. Есть сведения, что будущие дефекты этого авианесущего крейсера уже закладывались при строительстве.

В 1987 году готовность корабля оценивалась только в 57%. И, похоже, в связи с этим его переименовали в «Тбилиси». К 1989 году готовность корабля оценивалась в 80%, на его строительство уже потратили порядка720 млн руб. При этом наблюдалась недопоставка оборудования более чем 200 млн руб. К этому же периоду из-за задержек смежников и контрагентов на авианосце было смонтировано только 50% радиоэлектронных систем.

Под занавес существования СССР к октябрю 1990 года авианосец наконец получил свое нынешнее имя «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а степень его готовности была на уровне 87%. Это, пожалуй, самый знаменательный (с отрицательным значением) долгострой. В таком недоделанном виде он был принят в боевой состав ВМФ СССР и приписан к Северному флоту. Возникла ещё одна проблема, которая свидетельствует о том, что развал Союза был намечен некоторыми представителями советской элиты за долго до свершившегося факта. Межфлотскому переходу «Кузи» воспрепятствовали из Киева.

В ноябре 1991 года командир корабля капраз Виктор Ярыгин получил телеграмму из Киева Леонида Кравчука, в которой запрещалось крейсеру покидать севастопольский рейд, поскольку он является собственность Украины. Но, Ярыгин принял решение,- послать Кравчука куда подальше и приказал команде поднять якоря. Конечно же ему в этом помог прибывший на корабль вовремя из Москвы контр-адмирал Юрий Устименко.

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» пересёк Босфор без разрешения турецких морских властей. Оные не рискнули препятствовать данному проходу. Покидание «Кузей» севастопольского рейда было поспешным, поэтому часть команды и лётного состава остались на берегу. 24 декабря 1991 года авианесущий крейсер благополучно прибыл на базу Северного флота в Видяево Мурманской области.

В новую для себя эпоху «Кузя» проводил больше времени в ремонтных доках, чем в море. Поход к берегам Сирии в 2016-2017 годы стал апогеем в его истории. Критика по поводу этого решения российского командования напоминала цунами. Но, утопив два самолёта и порядком позабавив Мир «Кузя» всё-таки выполнил возложенную на него задачу и благополучно вернулся в лоно Северного флота, чтобы встать на ремонт основательно и надолго. Работы начались весной 2018 года, а беды продолжали преследовать «Кузю» по пятам. В октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50, в котором находился корабль. В ходе этой ситуации на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы. Уже после перемещения «Кузи» на 35-й судоремонтный завод города Мурманска, на его борту возник пожар. Два человека погибли, около десяти получили травмы различной тяжести.

Планирование и организация ремонтных работ на ТАКР оставляли желать лучшего. Графики поставок и производства срывались, были вскрыты случаи хищений, под суд попал гендиректор судостроительного завода. И вот кораблестроители, наконец-то вышли на финишную прямую. Сроки готовности корабля названы, осталось немного подождать, чтобы убедиться в правдивости слов Рахманова.



В обновлённом виде ТАКР «Адмирал Кузнецов» получит 9 турбогенераторов, общей мощностью 13500 кВт, 6 дизельных генераторов общей мощностью 9000 кВт, 12 подпалубных ПУ ударного ПКР «Гранит», системы постановки помех 4 ПУ ПК-10 и 8 ПУ ПК-2М с боекомплектом 400 выстрелов (СУ "Терция"); 4 модуля зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» (с боезапасом - 192 ракеты), 8 модулей ЗРАК «Кортик» (с боезапасом 256 ракет, 48 000 снарядов), три батареи АК-630М (с боезапасом 48 000 боеприпасов); две 10-ствольные противоторпедные установки РБУ-12000 (с боезапасом 60 РГБ); 50 систем радиотехнического оборудования и вооружения. На палубах корабля разместят: восемнадцать Су-33, четыре Су-25Т, пятнадцать Ка-27 и два Ка-31. Согласитесь – внушительная сила. Но, как быть с плохой кармой этого корабля? Возможно Русская Православная церковь найдёт решение для этой проблемы.

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