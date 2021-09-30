Родители челябинских призывников могут жаловаться на нарушения в прокуратуру
30 сентября 2021, 16:51 Анна Семенова
Завтра начинает свою работу «горячая линия».
В пятницу, 1 октября, стартует очередная осенняя призывная кампания. С этого момента начинают свою работу призывные комиссии, призывники получают вызовы, а затем направления на медкомиссию. До 31 декабря будут полностью сформированы списки срочников и парней начнут отправлять по воинским частям.
С завтрашнего дня в военной прокуратуре Челябинского гарнизона готовы принимать обращения граждан, для этого существует консультативно-правовой центр, а также телефон доверия.
О нарушениях прав призывников можно сообщить по номеру: 8 (351) 724-30-62. Также здесь можно узнать об освобождении от призыва или получении отсрочки. Также есть возможность прийти лично. Адрес: город Челябинск, ул. Карла Маркса, 101.
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