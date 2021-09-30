«Аргументам недели» стало известно, что Минобороны и ФАТСР подписали соглашение о сотрудничестве

Аргументы Недели → Армия 13+

30 сентября 2021, 13:14 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

Минобороны РФ и Федерация армейской тактической стрельбы будут развивать армейское тактико-стрелковое многоборье. На днях в парке «Патриот» Московской области состоялась подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны РФ и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ФАТСР). Стороны будут совместно популяризировать и развивать новый военно-прикладной вид спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье». Об этом «Аргументам Недели» рассказал генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

«Министр обороны РФ поставил задачу качественно улучшить систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. В рамках, этого поручения нами организована система подготовки, которая включает три направления: подготовка допризывной молодёжи (суворовцы, нахимовцы, кадеты, юнармейцы, юноши и девушки военно-патриотических общественных организаций), подготовка военнослужащих (военнослужащие и служащие Министерства обороны, силовых и профильных ведомств, курсанты военных (специальных) высших учебных заведений, студенты военных кафедр) и подготовка мобилизационного резерва (граждане, находящиеся в запасе, члены спортивных организаций и все желающие)», - отметил председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, основа нового военно-прикладного вида спорта - безопасность, и уже потом - тактика, скорость и точность. «Необходимо привить навык безопасного и эффективного обращения с различными видами оружия, обучить приёмам рукопашного боя, научить оперативно решать внезапно возникающие тактико-огневые задачи, как самостоятельно, так и в составе подразделения, а также познакомить с основами первой доврачебной помощи», - подчеркнул генеральный секретарь ФАТСР Дмитрий Нестеров.



Он добавил, что в контексте развития армейского-тактико стрелкового многоборья речь идёт не только о тактике нападения, но и о тактике защиты. «Для допризывной молодёжи это важный элемент. Кроме того, суворовцы, нахимовцы и кадеты, пройдя системную подготовку в Федерации, смогут гораздо лучше подготовиться к учёбе в военных вузах и службе в Вооружённых силах РФ», - пояснил Дмитрий Нестеров.



На сегодняшний день по военно-прикладному виду спорта уже прошло более 20 соревнований, говорит Дмитрий Нестеров, и с каждым новым турниром появляется всё больше желающих принять в них участие. В мае 2022 года состоятся первые Всероссийские соревнования допризывной молодёжи по армейскому тактико-стрелковому многоборью, а затем сразу же пройдёт первый Чемпионат Вооружённых сил РФ по армейскому тактико-стрелковому многоборью. Соревнования включены в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ и Минобороны РФ.

«Достаточно много обращений к нам поступает из других силовых ведомств и других министерств силового блока, которые у себя планируют развивать этот вид спорта и просят оказать содействие. Команды Росгвардии, ФСБ, ФСО уже участвуют в соревнованиях, но пока, как приглашённые спортивные команды. Поступают обращения и от иностранных государств - Армении, Белоруссии, Китая, Узбекистана. Это те страны, которые готовы у себя развивать армейское тактико-стрелковое многоборье, как военно-прикладной вид спорта», - сообщил генеральный секретарь ФАТСР.

Напомним, Федерация армейской тактической стрельбы в России создана в 2020 году по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта.

Ответственным за федерацию назначен заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президентом избран начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Иван Бувальцев.

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