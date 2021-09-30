На украинском СКШУ «Объединенные усилия – 2021» кроме официальной части учений была секретная гибридная фаза

Аргументы Недели → Армия 13+

30 сентября 2021, 13:06 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

30 сентября 2021 года на Украине завершились стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Объединенные усилия – 2021», которые начались 23 сентября 2021 г. По замыслу Киева и Брюсселя они явились ответом на совместные стратегические учения Российской армии и Вооруженных сил Республики Беларусь «Запад -2021». Стала известна секретная часть этих учений.

В СКШУ «Объединенные усилия – 2021» были задействованы 12,5 тыс. военнослужащих сухопутных войск, авиации и флота ВСУ. Кроме личного состава в них приняли участие 420 бронированных машин, 85 танков, до 50 артиллерийских систем калибра более 100-мм и РСЗО, до 30 самолетов и вертолетов, 20 кораблей различного класса. Маневры проходили на всех украинских полигонах. Силы флота проводили тренировки в Черном и Азовском морях. В многонациональных учениях приняли участие около 700 военнослужащих из 15 стран НАТО, включая 230 чел. из США и 120 чел. из Великобритании.

Относительно небольшая численность участников маневров не должна никого вводить в заблуждение. «Объединенные усилия – 2021» — это командно-штабные учения, на которых боевые задачи отрабатывали практически все уровни штабов Вооруженных сил Украины. Небольшие подразделения и отдельные части были призваны обозначать на местности показанные на штабных картах передвижения полков и бригад.

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор В.Ф. Залужный заявил, что украинские военные готовились к стратегическим КШУ целый год. Основная задача, стоявшая на прошедших маневрах - отработать взаимодействие украинских сухопутных войск, флота и авиации с силами НАТО. Учения в очередной раз проводились по стандартам Североатлантического альянса. Для этого к украинским штабам были прикомандированы старшие НАТОвские офицеры. Еще одна группа офицеров выступила в качестве инспекторов непосредственно в частях и следила за выполнением украинскими военными требований боевых документов блока НАТО.

Стратегические КШУ «Объединенные усилия – 2021» включали в себя три фазы. На первой отрабатывались задачи взаимодействия штабов различного уровня со штабами ВСУ. Еще одна фаза – отработка управления совместной группировкой сил и средств ВСУ и НАТО. Третья фаза – практическая и связана с применением войск на земле, в воздухе и на море. Она включала в себя многонациональную авиационную компоненту, многонациональную компоненту батальонно-тактической группы механизированной бригады, многонациональную компоненту батальонно-тактической группы отдельной бригады морской пехоты.

По легенде учений дипломатическая борьба Киева с Москвой переросла в вооруженный конфликт с Россией и Белоруссией. Его причиной стала некая провокация, которая привела к вторжению объединенной российско-белорусской группировки на территорию Незалежной. ВСУ были переведены в наивысшую степень боевой готовности. В стране началась всеобщая мобилизация. Боевые действия велись на двух направлениях – Крымском и Белорусском. На Крымском направлении ВСУ заняли активную оборону, включающую контратаки с широким применением диверсионно-разведывательных групп на территории российского полуострова. На Белорусском направлении главная задача ВСУ заключалась в том, чтобы на определенное время сдержать вторгшиеся части и не дать им продвинуться вглубь страны. По призыву Киева в район боев были переброшены силы НАТО, которые сразу же включились в сражение, нанесли ряд контрударов и отбросили «агрессора» за пределы Незалежной.

Основные учебные бои сухопутных войск разворачивались на Яворовском полигоне под Львовом. Многонациональная авиация отрабатывала свои действия на авиационном полигоне «Поворск». Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) продемонстрировали свою готовность совершать диверсии на Донбассе, в Белоруссии и в Крыму на специальном полигоне под Киевом. Они тренировались в подрыве мостов, организовывали разлив аммиака из цистерн и проводили другие масштабные акции. Части ПВО поражали воздушные мишени на недавно открытом полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. Для имитации полета крылатых ракет ВСУ применили БПЛА еще советской разработки Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс». Противовоздушная оборона осуществлялась с помощью во многом устаревших ЗРК С-300ПС, С-300В, С-125, «Бук-М1» и «Оса».

Морская пехота в составе десантно-штурмовой роты провела высадку морского десанта на побережье Азовского моря. Их прикрывала катерная группа военно-морских сил ВСУ и катера государственной пограничной службы. После захвата плацдарма морпехи своим огнем обеспечили высадку десанта с вертолета Ми-8. Затем совместными усилиями оба подразделения осуществили блокирование общевойскового резерва условного противника.

Кроме открытой части легенды стратегических КШУ «Объединенные усилия – 2021» существовал закрытый сценарий, который стал известен СМИ благодаря атаке хакеров. Утечка произошла с личной почты начальника Института государственного военного управления Национального университета обороны Украины генерал-майора Александра Дузь-Крятченко, который на учениях выступал в роли старшего посредника при командующем группировкой десантно-штурмовых войск (ДШВ). Высокопоставленный украинский военный вместо специальной закрытой электронной почты воспользовался обычной, за что и поплатился. Причина отказа от защищенного канала шифрования – низкое качество работы аппаратуры, которая при расшифровке теряет значительный объем информации либо искажает ее.

Благодаря утечке украинским СМИ стали известны поминутно действия командующего ДШВ Украины и все секретные планы учений. «Объединенные усилия – 2021». В частности, они включали в себя отработку приемов ведения боевых действий с «незаконными вооруженными формированиями», а точнее захват Донбасса. Сценарий предусматривал также создание лагерей для перемещенных лиц, куда должно было стекаться население из зоны боевых действий на Востоке Украины. В них мирные граждане подвергались фильтрации. Кроме того, СБУ планировало размещение в лагерях для мирных граждан провокаторов, которые якобы добровольно должны были периодически выступать перед журналистами из Западных СМИ с рассказами о зверствах российских солдат на якобы оккупированных территориях.

В закрытую часть легенды учений также входило создание лагерей для военнослужащих ВСУ на случай их неповиновения или невыполнения приказа. В концлагерях должны были содержать тех, кто бежал с поля боя или не захотел воевать с соотечественниками.

Главнокомандующий ВСУ генерал-майора В.Ф. Залужный заявил, что легенда учений «Объединенные усилия – 2021» носит исключительно оборонительный характер. Но ее секретная часть говорит о том, что это не так. Киевская власти убеждены, что блок НАТО можно втянуть в военный конфликт на стороне Украины, если осуществить какую-нибудь крупномасштабную провокацию, которая как ответная мера может привести к вторжению российских войск в Незалежную. Тогда военное участие блока НАТО на стороне Киева гарантировано.

По масштабу провокация должна быть аналогична трагедии с малазийским «Boeing-777» сбитым в районе Донбасса в июле 2014 г. или той, с которой началась Вторая мировая война. Напомню, что 31 августа 1939 г. немецкие подразделения СС и СД инсценировали захват поляками радиостанции в германском пограничном городе Гляйвице (операция «Консервы»). Это послужило для Гитлера формальным поводом объявить войну Польше.

Вероятность того, что СБУ готовит нечто подобное, весьма велика. На территорию Донбасса и Крыма уже не раз забрасывались диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые не только совершали теракты против мирного населения, но и выбирали наиболее приемлемые цели для возможной провокации.

Что касается Донбасса, то один из возможных сценариев действия украинских ДРГ – это захват в Донецке или Луганске телецентра либо радиостанции. За этим может последовать обращение от имени якобы жителей Донбасса к Киевским властям с призывом прийти на помощь и защитить от «зверств российских оккупантов». Этот ложный призыв подхватят Западные СМИ, и тлеющий военный конфликт разгорится с новой силой.

Ослепленные ненавистью к России, власти Украины не видят очевидного: все их усилия чреваты не только пожаром войны в центре Европы, но и ядерным столкновением между Россией и США. В Киеве не понимают, что при развитии событий по любому из этих сценариев Незалежная исчезнет с карты мира навсегда.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости