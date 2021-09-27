В Крыму начались учения войск ВДФ РФ, на фоне манёвров НАТО, идущих на Украине

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27 сентября 2021, 18:57

Фото: Соцсети

Крупные тактические учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) стартовали на территории восточной части Крыма, на полигоне Опук. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ). Даная военная акция российских ВДВ проходит на фоне манёвров НАТО в непосредственной близости от российского полуострова.

В учениях в Крыму гвардейских десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ задействовано около 2 тыс. штыков и свыше 100 единиц боевой техники. Тактика действий с боевой стрельбой отрабатываются на полигоне Опук в восточной части полуострова. Сначала десантно-штурмовой и артиллерийский полки голубых беретов совершили марш на боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка» к месту выполнения задач.

На полигоне Опук десантники отработают тактику основных видов боевых действий наступление и оборону в дневное и ночное время. В атаку голубые береты пойдут во взаимодействии с подразделениями танков Т-72Б3, самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

Во время манёвров десантники проведут учебно-боевые стрельбы из стрелкового оружия, включая пулемёты «Печенег» и «Корд», гранатомёты, огнеметы РПО-А «Шмель» и снайперское вооружение.

Напоминаем, что в причерноморской части Украины и в акватории Чёрного моря близ Крыма идут КШУ НАТО и партнёров. Не обошлось без провокаций украинские катера подошли близко к месту добычи природного газа, принадлежащему РФ. Им на встречу выдвинулся сторожевой корабль российской погранслужбы «Изумруд». А вслед за ним к точке контакта с противником подошёл ракетный крейсер российского черноморского флота «Москва». Это остудило воинственный пыл украинских моряков.

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