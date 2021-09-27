Америка поставляет Молдавии военную технику

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27 сентября 2021, 18:15

Фото: Соцсети

США доставили в аэропорт Кишинёва боевую технику самолётом транспортной авиации американских ВВС. Минобороны Молдовы сообщило, что доставлен груз стоимостью 5 млн. долл., какой конкретно – не уточняется. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».

Военно-транспортный самолёт ВВС США доставил в Молдову партию военного назначения, с грузом боевой техники на борту. Известно только, что это оборудование, предназначенное для «оперативной совместимости» миротворческих контингентов Молдавии при взаимодействии их с западными коллегами в международных операциях. Поставки будут произведены несколькими партиями до конца года.



Судя по всему, груз не относится к так называемому летальному оружию, способному уничтожать технику и живую силу противника. Автор «АННА-Ньюс» считает, что поступающие из США в Молдавию военные грузы представляют потенциальную опасность для Приднестровья. Есть и другое мнение, что доставлена разведывательная электроника и средства связи.

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