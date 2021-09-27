Россия может выдавить Францию из Мали, а войска Асада готовятся к наступлению в Идлибе

Аргументы Недели → Армия 13+

27 сентября 2021, 13:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На Украине идут военные маневры НАТО и партнёров, в которых участвуют 6 тыс. штыков из 15 стран. Эрдоган летит в Сочи, чтобы остановить наступление войск Асада на севере Сирии. Но самой обсуждаемой новостью прошедшей недели стала информация о возможном участии в войне в Мали российской частной военной компании (ЧВК), известной, как группа «Вагнера».



Скандал разразился на Генассамблее ООН. Сначала глава МИД Франции заявил Лаврову, что участие группы «Вагнера» в гражданской войне в Мали будет иметь далеко идущие последствия. Потом стало известно, что не только Париж, но и ЕС недовольны активностью России в Африке. На данный момент Москва сумела наладить тесные деловые контакты с рядом африканских стран, в том числе и с Центральной африканской республикой, что весьма болезненно было воспринято в Париже. А теперь выяснилось, что Бамако приглашает российскую ЧВК для участия в гражданской войне на стороне правительства Мали. От такой новости ярость вскипела в головах не только французской элиты, но и политиков в Брюсселе, которые потребовали от Москвы уйти из Африки, поскольку она, дескать, принадлежит Европе.



Огонь в масло подлил премьер-министр Мали Кокалла Майга, заявив с трибуны Генассамблеи ООН, что, коль скоро Франция сворачивает операцию «Бархан» по собственному решению, не согласовывая его ни с кем, Бамако имеет право найти себе другого союзника. Выбор правительства Мали пал на ЧВК «Вагнера», а Москва официально открестилась от своего участия в этом деле.



Что же произошло в реальности? Изначально Пятая республика предприняла интервенцию в Мали, забросив туда в 2012 году более 4 тыс. штыков, авиацию и бронетехнику, по очень понятной причине. И дело даже не в том, что Мали до сих пор в дипломатических кулуарах причисляют к французской Африке. Интерес Парижа в этой стране заключается в урановых залежах. Например, в соседнем Нигере флагман французской атомной энергетики корпорация Оrano S. A. (до 2018 года — Areva S. A.) ведет добычу урановой руды и, соответственно, Париж там держит свои войска.



Эксперты высказывали мнение, что французские спецслужбы поработали над тем, чтобы туареги подняли восстание на севере Мали во имя образования своего независимого государства Азавад (на самом деле, последний звук в этом слове не «д», а фрикативное «г»). В завязавшейся гражданской войне правительство потерпело неудачу, и благородная Франция прислала свои войска для борьбы с исламистами. Было заявлено, что война идёт против террористической группировки «Ансар Ад-Дин» (запрещена в России), которая присягнула Аль-Багдади. Возможно, Париж рассчитывал под шумок начать добычу урана в Мали. Но, что-то пошло не так. И вот спустя почти 9 лет Франция выводит своих солдат из Мали, сворачивая уже вторую по счёту операцию. Первая именовалась «Сервал», а последняя – «Бархан». Совершено очевидно, что правительство в Бамако долго самостоятельно против туарегов не продержится, - это уже проверено опытом.



На Ближнем Востоке за минувшую неделю наблюдались некоторые подвижки. В Ираке войска, служба безопасности и полиция приступили к ликвидации законспирированных ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Дияла на востоке страны в районе города Хави Аль-Азим и в окрестных селениях. А в Сирии говорят о подготовке к решительному наступлению правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации. Якобы, для этого Россия передала Дамаску большое количество бронетехники и тяжёлых вооружений. В настоящее время поступает информация о множественных боевых вылетах ударной авиации ВКС РФ в вышеуказанный регион для проведения огневых налётов на позиции и силы исламистов. Эксперты считают, что Эрдоган специально ради того, чтобы сорвать данное наступление летит в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Сложно понять, на какие козыри турецкий лидер рассчитывает в этих переговорах после своего скандального заявления о непризнании Крыма российским. Впрочем, у РФ и Турции есть множество общих энергетических проектов, возможно данный факт на что-то повлияет. У него возникла ещё одна проблема. Асад готов договариваться с курдами об автономии Сирийского Курдистана. Во взаимодействии курдское ополчение и Дамаск в состоянии выдавить турецкие войска из северных регионов Сирии.



В стане врагов также наблюдается активность. На западе Незалежной полным ходом идут военные учения стран НАТО и партнёров «Rapid Trident-2021». Практическая фаза маневров отрабатывается на полигоне во Львовской области с 20 сентября по 1 октября. В них задействовано до 6 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции, США, Украины и Великобритании. Вот вам, практически, полный список недружественных России стран.





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