Российская боевая техника получит новую активную защиту от высокоточного оружия противника

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27 сентября 2021, 09:55

Фото: Соцсети

Поступила информация о том, что ЦНИИточмаш начинает серийное производство «Аргус-КСИЗ» - универсального комплекса активной защиты боевой техники от высокоточного оружия. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу корпорации «Ростех».



Издание информирует: «Комплекс предназначен для защиты новейшей военной техники, только недавно начавшей поступать в войска, включая тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», подвижный разведывательный пункт ПРП-5 на базе бронетранспортера БТР-82, а также комплекс автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д», разработанный специально для десанта на базе БТР-МДМ «Ракушка». Комплекс «Аргус-КСИЗ» включает датчики предупреждения об атаке, аппаратуру управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы».



Заявлено, что новая система активной защиты будет надёжнее предыдущих. Она с лёгкостью стравится с боеприпасами, имеющими лазерное, оптическое, тепловое и радиолокационное наведение. Речь идёт, в первую очередь, о защите от противотанковых комплексов как сухопутного, так и воздушного базирования.

«АННА-Ньюс» уточняет: «Принцип действия «Аргус-КСИЗ» основывается на оптико-электронном подавлении систем наведения на цель атакующих управляемых боеприпасов. Выстреливаемый в сторону атакующей бронетехнику противотанковой управляемой ракеты аэрозольный боеприпас, с помощью блока кассет с аэрозолеобразующей начинкой, образует облако помех в видимом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах волн и сбивает ракету с цели».

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