Силовые структуры Ирака приступили к масштабной войсковой операции по ликвидации остатков банд «чёрного халифата»
26 сентября 2021, 13:54
Иракские силовики начали межведомственную полицейскую спецоперацию по поиску скрывающихся в восточной провинции страны Дияла формирований террористов из «Исламского государства» (ИГ, ДАИШ – запрещено в России). Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство САНА.
Багдад, 26 сентября 2021 года. В заявлении военного командования Ирака, опубликованном на иракском сайте «Ас-Сомария», указано, что были проведены рейды с поиском в блокированной войсками местности в районе Хави Аль-Азим и в окрестных селениях с целью обнаружения укрытий террористов из группировки ДАИШ/ИГ.
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