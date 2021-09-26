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Силовые структуры Ирака приступили к масштабной войсковой операции по ликвидации остатков банд «чёрного халифата»

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Силовые структуры Ирака приступили к масштабной войсковой операции по ликвидации остатков банд «чёрного халифата»
Фото: Соцсети

Иракские силовики начали межведомственную полицейскую спецоперацию по поиску скрывающихся в восточной провинции страны Дияла формирований террористов из «Исламского государства» (ИГ, ДАИШ – запрещено в России). Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство САНА.

Багдад, 26 сентября 2021 года. В заявлении военного командования Ирака, опубликованном на иракском сайте «Ас-Сомария», указано, что были проведены рейды с поиском в блокированной войсками местности в районе Хави Аль-Азим и в окрестных селениях с целью обнаружения укрытий террористов из группировки ДАИШ/ИГ.

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