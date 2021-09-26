На западе Украины прошло воздушное десантирование военных стран НАТО и партнёров

Аргументы Недели → Армия 13+

26 сентября 2021, 13:30

Фото: Соцсети

На учениях НАТО «Rapid Trident – 2021», которые проходят на западе Украины отработали воздушное десантирование военнослужащие ВСУ, США и других стран, участников этих манёвров. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на украинское военное ведомство.

ВСУ сообщают: «Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 «Геркулес», с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров».



Напоминаем, что военные учения «Rapid Trident-2021» проходят на полигоне во Львовской области с 20 сентября по 1 октября. В них задействовано до 6 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции, США, Украины и Великобритании. Вот, вам, практически полный список недружественных России стран.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости