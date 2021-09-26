США пытаются догнать Россию в создании ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности
26 сентября 2021, 13:11
В Пентагоне озабочены наличием у России и у Китая авиационных ракет класса «воздух-воздух» большой дальности, а главное тем, что Америке нечего этому противопоставить. Военное ведомство США привлекло корпорацию Boeing для разработки данного типа вооружения. Об этом пишет портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на американское издание Military Watch.
В Пентагоне заявили: «Новую авиационную ракету большой дальности (LRAAM) отличает весьма необычная для этого типа боеприпасов – двухступенчатая – конфигурация. Кинетическая LRAAM станет соперником российской Р-37 и китайской PL-XX». Новой ракетой вооружат истребители F-15EX поколения «4+» и F-35 и F-22 пятого поколения.
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