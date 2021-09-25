Тактический отряд российских кораблей провёл учения в Атлантике у берегов Африки

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25 сентября 2021, 18:55

Фото: Соцсети

В Атлантическом океане у берегов Африки большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и сопровождающие его суда Северного флота (СФ)провели учения по поиску субмарин. Об сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу СФ.

Тактический отряд кораблей в составе БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Академик Пашин» идут курсом на юг в Атлантике близ африканских берегов.

По ходу следования североморцы выполнили приведение в боевую готовность противолодочного оружия и отработали атаку условного подводного противника, - заявили в пресс-службе СФ.

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