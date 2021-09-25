Америка создает спутник, способный обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые ракеты

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25 сентября 2021, 18:35

Фото: Соцсети

Американское Агентство развития космических технологий (SDA-Space Development Agency) одобрило планы по созданию спутников, способных обнаруживать гиперзвуковые ракеты в полёте и следить за ними. Об этом сообщает американский специализированный военный новостной портал C4ISRNET.

Американская технологическая компания L3Harris Technologies (подрядчик Пентагона) сообщила, что SDA одобрило новый проект спутника, способного обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие в полёте. Идёт подготовка к производству этого спутника. На разработку данного проекта L3Harris выделено 193 млн долл. А корпорации SpaceX – 149 млн.

Перспективный спутник станет частью сети раннего предупреждения о ракетной опасности США. Его

оснастят инфракрасными датчиками с возможностью обзора в широком спектре.

L3Harris также получила заказ на разработку аналогичного прототипа от агентства по развитию противоракетной обороны (Missile Defense Agency) и получила от него 121 млн долл.

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