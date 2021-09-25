В Америке на различной стадии производства уже находятся пять перспективных стратегических бомбардировщиков
25 сентября 2021, 18:10
Стало известно, что в цехах корпорации Northrop Grumman находятся пять бомбардировщиков нового поколения В-21 (Би-21) в различной стадии постройки. Об этом пишет американское издание Defense News.
Министр (секретарь) ВВС США Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) сообщил прессе: «Сейчас на сборочной линии B-21 на заводе Air Force Plant 42 в Палмдейле, в штате Калифорния, производятся пять испытательных образцов новых самолетов». Ранее сообщалось, что первый полёт данного перспективного бомбардировщика запланирован на 2022 год.
В планах ВВС США закупить 100 стратегических бомбардировщиков нового поколения В-21.
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