Совместная группа российских и монгольских офицеров провела рекогносцировку перед учениями «Селенга-2021»

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25 сентября 2021, 16:12

Фото: Минобороны РФ

Представители штаба совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021» и обучаемые командиры подразделений провели осмотр тактического поля полигона «Дойтын Ам» в Монголии и сняли необходимые координаты для оценки особенностей рельефа местности. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Совместной рекогносцировочной группой (СРГ)ВВО РФ и Вооруженных сил Монголии проведено планирование предстоящих учений «Селенга-2021», которые пройдут на монгольских полигонах. Кроме того, был проведён осмотр мет действий, мотострелкам и танкистам определили секторы стрельбы, маршруты выдвижения, развёртывания в боевые порядки. Также были отработаны вопросы организации связи.

СРГ провела планирование летно-тактических заданий для экипажей вертолетов армейской авиации ВВО и ВВС Монголии.

Напоминаем, что в грядущих учениях «Селенга-2021» задействуют 1,4 штыков и более 200 единиц военной техники 36-ой общевойсковой армии Восточного военного округа и войсковых частей ВС Монголии.

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