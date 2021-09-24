Париж закусил удила и готов окончательно поссориться с Москвой

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24 сентября 2021, 19:33

Фото: Соцсети

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил прямо в лицо Сергею Лаврову ультиматум - если в Мали появится российская ЧВК «Вагнер», то это будет иметь серьезные последствия для России. Интересно, что чахлая Франция может такого показать Москве страшного? Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на пресс-службу МИД Пятой республики.

Французский МИД известил: «Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы «Вагнер» в дела этой страны».

Похоже возможное появление «Вагнера» ненашутку напугал Париж. Дело в том, что в Мали французские военные уже топчутся с 2012 года с обтекаемыми задачами. В действительности Францию привлекают в этой стране залежи урановой руды. А хаос в Мали был устроен, потому что французским дельцам от атомной энергетики легче ловить урановую рыбку в мутной воде.

Конкурент в виде России Парижу в Мали, ну, совсем не кстати. Потом, есть опасность, что русские сумеют договориться с туарегами и тогда французам в западной Сахели станет совсем неуютно. Напоминаем, что в Мали и в соседнем Нигере французские военные помогают французским горнодобывающим компаниям добывать урановую руду. А русские уже умудрились выдавить французов из ЦАР, на очереди Чад и Мали, а, возможно, и Нигер.

Однако, Кремль пока отрицает о наличии у него интересов к Мали. Вероятно, Париж на этот раз проявил спонтанную нервозность на фоне потери крупного военного заказа на 66 млрд долл., благодаря усилиям США.

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