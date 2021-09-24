США болезненно воспринимают своё тотальное отставание от России в ледокольном флоте, на фоне арктической «холодной войны»

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24 сентября 2021, 17:55 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Ледокол USCGC Healy Береговой охраны США, базирующийся в Сиэтле, в ходе военных учений ВМС Америки и Канады совершил переход вдоль покрытого льдами северного берега Канады, дальнейший его маршрут пройдёт вдоль атлантического побережья Северной Америки и через Панамский канал корабль вернётся в порт приписки. Об этом пишет американское издание «Вашингтон Таймс». Главной задачей этого старого судна, составляющего 50% ледокольного состава США, была демонстрация американского флага в арктическом регионе. Признаться, они порядком всех насмешили, но не в этом дело.

Старый, видавший виды 420-футовый средний ледокол Healy участвовал в совместных военно-морских манёврах учения ВМС США и Канады и так для прикрытия проводил какие-то научные исследования в высоких северных широтах. Главной его задачей, как выяснилось была демонстрация американского флага в Северном Ледовитом океане. Честно говоря, как-то не очень убедительно у американцев это получилось. Они и сами признаю убогость своей попытки показа силы потенциальному противнику, то есть – России.

Американское издание «Вашингтон Таймс» с сарказмом пишет: «Главная проблема для американских стратегов, стремящихся заявить о себе в Арктике, состоит в том, что ледокол Healy, прослуживший более 22 лет являет собой ровно 50% американского флота действующих полярных ледоколов береговой охраны США. Россия, напротив, может похвастаться десятками и строит все больше, и другие государства, борющиеся за влияние и ресурсы в Арктике, также опережают США».

Получается, что Штаты решили нас напугать одним старым ледоколом (простите за повтор, но не могу удержаться от того, чтобы ещё раз упомянуть об убогости американского ледокольного флота), имея в запасе ещё один такой же. Напротив, Россия сейчас обладает ледокольным флотом включающим 41 корабль различных типов. Федеральному предприятию «Росморпорт» принадлежит 30 ледоколов. Вступают в строй новые атомные ледоколы первый – «Арктика» (проекта 22220/ ЛК-60Я) уже готов к эксплуатации. Другие - «Сибирь», «Урал», «Якутия», «Чукотка» проходят испытания. Самые мощные ледоколы принадлежат «Атомфлоту». Есть атомный ледокол, имеющий вооружения на палубе.

Отсутствие ледокольного флота не мешает американским стратегам помышлять о захвате российского Северного морского пути, а также - вожделеть о природных богатствах российской Арктики. Стоит отметить, что союзники США все в совокупности также не обладают столь же многочисленным и равным качественно ледокольным флотом, по отношению к российскому.

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