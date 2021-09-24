Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с пакистанским коллегой, нет сомнений что афганская тема на них превалировала

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24 сентября 2021, 15:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл в пятницу переговоры в Москве с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой. В ходе встречи военачальники обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Пакистан активно участвует в военных манёврах стран ШОС «Мирная миссия – 2021». В свою очередь российская сторона направляла на военно-морские учения «АМАН-2021» и «Аравийский муссон-2021» корабли Черноморского флота.

Накануне Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречи с коллегами из Индии и Китая. Судя по всему, главной темой этих переговоров является Афганистан. Мировое сообщество сейчас находится в смятении, поскольку талибы (запрещены в России), захватившие власть в этой стране, не собираются плясать под дудку западных демократий и планируют строить государство на основе шариатского права.

Опасность, что Афганистан будет прибежищем для международных террористических организаций сохраняется. Во всяком случае «Аль-Каиду» (запрещена в РФ) талибы вряд ли будут изгонять из страны. Достаточно вспомнить, что в своё время недавно завершившаяся американская и натовская оккупация Афганистана была 20 лет назад предпринята из-за того, что талибы предоставили убежище главе «Аль-Каиды» Усаме Бен Ладану. Не являются препятствием для сотрудничества и теистические споры между ашаритами (коими являются талибы) и ваххабитами (радикальными салафитами), к которым причисляют членов «Аль-Каиды», а также тот факт, что первые состоят из представителей народов, населяющих Афганистан, а вторые в основном, это выходцы из арабских стран.

Есть подозрение, что «Исламское государство» (ИГ - запрещено в РФ) также надолго укоренилось в Афганистане и будет от сюда развивать экспансию в соседние страны. Эксперты отмечают, что большинство боевиков этой террористической организации – это выходцы из Северного Кавказа, китайского Туркестана и стран Центральной Азии. Кстати, было замечено, что те немногие из местных, кто примкнул к ИГ – часто перебегали на строну Талибана и обратно.





Пакистанских военных многие разведки стран Запада считают кураторами Талибана, нет повода не доверять этому мнению. Поэтом именно позиция командования Пакистанской армии особенно интересна и важна при принятии решения Москвой о выстраивании отношений с новой властью в Кабуле. Однозначно, пакистанская военная разведка владеет наиболее полным портфелем информации о политических и военных планах талибов, касающихся соседних государств. Бесспорно, Исламабад лучше, чем кто быто ни было знает, на каких условиях талибы будут строить свои взаимоотношения с мировым сообществом. Пакистанским военным, также, легче, чем оборонным ведомствам других стран предвидеть возможные агрессивные демарши талибов в отношении бывших оккупантов и не только.

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