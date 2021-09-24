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Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с пакистанским коллегой, нет сомнений что афганская тема на них превалировала

, 15:43 , Специальный корреспондент

Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с пакистанским коллегой, нет сомнений что афганская тема на них превалировала
Фото: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл в пятницу переговоры в Москве с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой. В ходе встречи военачальники обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Пакистан активно участвует в военных манёврах стран ШОС «Мирная миссия – 2021». В свою очередь российская сторона направляла на военно-морские учения «АМАН-2021» и «Аравийский муссон-2021» корабли Черноморского флота.

Накануне Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречи с коллегами из Индии и Китая. Судя по всему, главной темой этих переговоров является Афганистан. Мировое сообщество сейчас находится в смятении, поскольку талибы (запрещены в России), захватившие власть в этой стране, не собираются плясать под дудку западных демократий и планируют строить государство на основе шариатского права.

Опасность, что Афганистан будет прибежищем для международных террористических организаций сохраняется. Во всяком случае «Аль-Каиду» (запрещена в РФ) талибы вряд ли будут изгонять из страны. Достаточно вспомнить, что в своё время недавно завершившаяся американская и натовская оккупация Афганистана была 20 лет назад предпринята из-за того, что талибы предоставили убежище главе «Аль-Каиды» Усаме Бен Ладану. Не являются препятствием для сотрудничества и теистические споры между ашаритами (коими являются талибы) и ваххабитами (радикальными салафитами), к которым причисляют членов «Аль-Каиды», а также тот факт, что первые состоят из представителей народов, населяющих Афганистан, а вторые в основном, это выходцы из арабских стран.

Есть подозрение, что «Исламское государство» (ИГ - запрещено в РФ) также надолго укоренилось в Афганистане и будет от сюда развивать экспансию в соседние страны. Эксперты отмечают, что большинство боевиков этой террористической организации – это выходцы из Северного Кавказа, китайского Туркестана и стран Центральной Азии. Кстати, было замечено, что те немногие из местных, кто примкнул к ИГ – часто перебегали на строну Талибана и обратно.

Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с пакистанским коллегой, нет сомнений что афганская тема на них превалировала

Пакистанских военных многие разведки стран Запада считают кураторами Талибана, нет повода не доверять этому мнению. Поэтом именно позиция командования Пакистанской армии особенно интересна и важна при принятии решения Москвой о выстраивании отношений с новой властью в Кабуле. Однозначно, пакистанская военная разведка владеет наиболее полным портфелем информации о политических и военных планах талибов, касающихся соседних государств. Бесспорно, Исламабад лучше, чем кто быто ни было знает, на каких условиях талибы будут строить свои взаимоотношения с мировым сообществом. Пакистанским военным, также, легче, чем оборонным ведомствам других стран предвидеть возможные агрессивные демарши талибов в отношении бывших оккупантов и не только.

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