Глава МИД Пакистана указал Западу, что тот не понимает афганских реалий

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23 сентября 2021, 17:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Пакистан рассчитывает, что мировое сообщество разработает план, выполнение которого приведёт к международному признанию Талибана (запрещён в РФ). Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши изложил эту идею в среду в интервью Associated Press в кулуарах встречи мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН.

Шах Мехмуд Куреши призвал мировое сообщество к реалистичной оценке ситуации в Афганистане и вокруг него и не требовать от талибов невозможного. По его мнению, новое правительства в Кабуле необходимо простимулировать экономической помощью, для принятия прогрессивных решений в формировании власти и уклада жизни населения в стране. Нажим извне в попытке обеспечить свободы в том числе и женщинам могут привести к негативному результату. Не стоит провоцировать талибов на насилие, считает пакистанский политик. Шах Мехмуд Куреши призвал мировое сообщество действовать очень осторожно в отношении требований, предъявляемых талибам. Только терпение и конструктивный подход к проблеме выведет мировое сообщество на дорогу взаимопонимание с Талибаном. Напрашивается цитата из эпического кинофильма Гайдая: «Восток – дело тонкое… торопиться - нет». Судя по всему, никакое давление Запада не заставит талибов отказаться от построения своего государства на основе шариатского права, с этим Европа и Америка, похоже, должны смириться. В противном случае им придётся ещё и ещё раз оккупировать эту страну, а затем позорно бежать из неё.

Он призвал в срочном порядке разморозить банковские счета в США и других странах, принадлежащие Афганистану, чтобы дать возможность новому правительству приступить к нормализации жизни в стране.

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