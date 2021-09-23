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В Крыму БРПК «Бастион» ЧФ провели ракетные пуски по морским мишеням на фоне учений НАТО на Украине

, 16:49

В Крыму БРПК «Бастион» ЧФ провели ракетные пуски по морским мишеням на фоне учений НАТО на Украине
Фото: Соцсети

Береговые ракетные противокорабельные комплексы (БРПК) «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) РФ в ходе учений в Крыму выполнили боевые пуски ракет по мишеням, имитировавшим корабли условного противника. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ЧФ.

В штабе Черноморского флота сообщили: «В ходе учения личный состав боевых расчётов БПРК «Бастион» ЧФ отработал задачи по обнаружению и уничтожению учебных морских целей с выполнением пусков противокорабельными ракетами на полигоне «Опук» в Крыму... После получения целеуказаний расчеты БПРК «Бастион» ЧФ вышли на позиции, привели комплексы к бою и выполнили пуски ракет по обнаруженным учебным морским целям. В роли кораблей условного противника были задействованы два больших корабельных щита-мишени». Источник сообщил, что для разведки целей и корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты. Напоминаем, что БРПК «Бастион» может вести огонь сверхзвуковыми самонаводящимися крылатыми противокорабельными ракетами «Оникс» с максимальной дальностью полёта 500 км.

Черноморский флот начал 20 сентября крупные военно-морские манёвры, в которых задействовано около 20 российских боевых надводных и подводных кораблей. Силы флота, выделенные для проведения учений, вышли в открытое море из баз Севастополя и Новороссийска. В ходе манёвров планируется провести учебно-боевые ракетные и артиллерийские стрельбы по морским мишеням.

Одновременно на западе Украины в Львовской области проходят натовские учения Rapid Trident-2021, которые. продлятся до 1 октября. В них задействовано около 6 тыс. штыков войск Великобритании, Канады, Германии, Турции и Польши.

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