Начальники генеральных штабов стран ШОС провели совместное совещание и дали оценку ситуации в Афганистане

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23 сентября 2021, 13:38

Фото: Соцсети

Завершилось совещание начальников Генштабов армий стиран участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходило на полигоне Донгузский в Оренбургской области. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В совещании начальников Генштабов стран ШОС приняли участие военные делегации Индии, Казахстана, Китайской Народной Республики, Киргизской Республики, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов рассказал журналистам о ходе мероприятия: «Состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке, обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам… Проанализирована ситуация в Афганистане и ее влияние на создание предпосылок для роста угроз безопасности в государствах – членах ШОС». Он пояснил, что угрозами считаются - экспорт террористической активности, осложнение гуманитарной помощи в связи с наплывом афганских беженцев и увеличение объемов наркотрафика.

Герасимов также сообщил, что по результатам переговоров участники «договорились проводить систематические консультации между нашими странами, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств – членов Организации».

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