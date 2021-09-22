В ЮВО начались учения с контрактниками из армейского резерва

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22 сентября 2021, 16:44

Фото: Соцсети

В Южном военном округе (ЮВО) на общевойсковой полигон Кадамовский в Ростовской области прибыли формирования боевого армейского резерва страны (БАРС) для участия в лагерных сборах. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Время проведённое на сборах будет оплачиваться их участникам. По информации пресс-службы ЮВО: «За трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат до 25 тыс. рублей».

Напоминаем, что формирование боевого армейского резерва страны (БАРС) началось в ЮВО на базе 8-й общевойсковой армии.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Дворников пояснил: «Граждане, пребывающие в запасе, изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооружёнными Силами России о пребывании в резерве, должны содержаться в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путём регулярного привлечения их на занятия по боевой подготовке в полевых условиях, в составе подразделений». Резервисты будут обучаться по программе ВС РФ. Их планируется использовать для обеспечения охраны и обороны особо важных объектов военного и государственного назначения.

«Для комфортного проживания резервистов развернут автономный полевой лагерь с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовой, банно-прачечным комбинатом. Места для проживания оборудованы обогревателями, телевизорами и укомплектованы необходимым имуществом», - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

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