В Калининградской области в новых учениях задействовали «Грады», «Ураганы» и новейшие комплексы РЭБ

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22 сентября 2021, 16:33 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Ещё не утихли страсти вокруг стратегических совместных учений (ССУ) России и Белоруссии «Запад-2021», а на полигонах Калининградской области уже звучит канонада и против условного противника работают мощнейшие системы радиоэлектронной борьбы. По сообщению пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) дивизионы реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» уничтожили мобильный командный пункт, скопления живой силы и бронетехники условного противника в ходе проведения учений, направленных на боевое слаживание подразделений артиллерии 11-го армейского корпуса Балтийского флота (БФ). Также начались манёвры подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединения противовоздушной обороны БФ.

Страны Балтии и Польша восприняли ССУ, как прямую угрозу и политическая спекуляция на эту тему только сейчас набирает оборот. Каждое военное учение ВС РФ на западном стратегическом направлении, в Варшаве и в балтийских столицах называют подготовкой к наступлению российских войск с целью оккупации региона. Дело даже не в том, что Москва озабочена вовсе не этим. Её как раз беспокоит усиление натовских контингентов в Польше и Прибалтике. Поэтому Россия отрабатывает задачи стратегической обороны и не более того. Однако в тактическом и оперативном планах современный бой не может строиться по той же кальке, как он велся в годы Первой и Второй мировых войн. Современные оборонительные действия носят активный, мобильный характер. Внешне это похоже на наступательные действия, но здесь необходимо смотреть что называется в корень.

Очередным раздражителем для НАТО стали учения по слаживанию подразделений реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», которые прошли на одном из полигонов в Калининградской области. Натовские военные ещё раз полюбовались на картину их уничтожения, если не дай бог, коллективный Запад всё же решится на такую безрассудную авантюру, как война против России.

На неназванный пресс-службой ЗВО было выведено до 40 реактивных артиллерийских систем и около 400 бойцов – разведчиков и артиллеристов. Разведка неприятеля и корректировка огня проводилась с использованием современных средств: беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и разведывательно-огневого комплекса (РОК).

Подразделения РСЗО «Ураган» били по площадям, нанося максимальный урон противнику, а расчеты «Град» вели заградительный огонь, не давая возможности неприятелю вырваться из ловушки. Наблюдая за такими действиями хлипкие Вооружённые силы стран Балтии и Польши должны четко осознать, что им не стоит воевать с Россией.

В добавок к этому на одним из полигонов в Калининградской области были выведены подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединения противовоздушной обороны Балтийского флота, на вооружении которых состоят современные комплексы «Красуха-4С», Р-934б «Синица», Р-330Ж «Житель». Всего более 20 единиц специальной и военной техники и до 100 военных специалистов.

Учения только начались. В ходе этих манёвров российские военные отработают задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах условного противника, будет уделено внимание подавлению аппаратуры GPS-навигации. Не останутся без воздействия и комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неприятеля. Системы РЭБ являются наиболее эффективным оружием для борьбы с ними.

Проще говоря, российские военные продолжают нервировать натовцев, в том числе -поляков и прибалтов, демонстрируя высокий технический уровень вооружений и отменную боевую выучку.

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