I Всероссийский спортивный фестиваль среди кадет по полиатлону стартует в Москве

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22 сентября 2021, 14:38 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

23-26 сентября состоится I Всероссийский спортивный фестиваль им. генералиссимуса А.В. Суворова среди кадетских корпусов и учащихся кадетских классов по полиатлону. Состязания пройдут на базе 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады им. 60-летия образования СССР. Об этом сообщил организатор, ответственный президент Лиги кадетского спорта Дмитрий Цой.

Программа спортивного фестиваля включает - 3 командных и 45 личных номинаций. На протяжении нескольких дней участники будут соревноваться в беге на разные дистанции, стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике, метании гранаты и мяча. В перерывах соревнований пройдут конкурсы. Организаторами выступают - Лига кадетского спорта совместно с Федерацией армейской тактической стрельбы и общественной организацией «Московские суворовцы».

«Безусловно, рад, что получилось вместе с нашими партнёрами организовать спортивный фестиваль по полиатлону, зародившимся в 1991 году, как составной части спортивного комплекса ГТО, - подчеркнул организатор мероприятия Дмитрий Цой. - Фестиваль будет одинаково интересен для всех участников, так как включает множество разноплановых спортивных дисциплин. Подобные турниры способствуют не только развитию детского спорта, но и имеют большое военно-прикладное значение. Они помогают в патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения и способствуют привлечению молодёжи к военной службе».

В рамках кадетского фестиваля также состоится презентация нового вида спорта - армейское тактико-стрелковое многоборье, созданного в прошлом году Федерацией армейской тактической стрельбы в России.

«Это очень динамичный и зрелищный военно-прикладной вид спорта. Мы уже провели не одно соревнование и, как показала практика, армейское тактико-стрелковое многоборье набирает популярность среди военнослужащих и молодёжи. Армейское тактико-стрелковое многоборье включает в свои упражнения - метание ножа и сапёрной лопатки, огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи, тактические задачи. Среди дисциплин - «дистанция - 1 человек», «дистанция - 2 человека», «дистанция - группа», - рассказал генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России», председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, уникальность нового вида спорта заключается в комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия и элементов рукопашного боя в одном упражнении.

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