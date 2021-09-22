Артиллерия воздушного десанта отработала тактику мобильного боя в ходе учений, прошедших в Приморском крае
22 сентября 2021, 14:27
На полигоне Барановский в Приморском крае завершились тактические учения гаубичного артиллерийского дивизиона Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).
В частности, ДИМК МО РФ информирует, что в ходе учений артиллеристы отработали разведку целей, корректировку стрельбы, маневр огнём и колёсами. Боевые стрельбы дивизиона 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 вселись из закрытых позиций по нависающей траектории и прямой наводкой на расстояние до 5 километров. Артиллеристы отработали смену огневых позиций с их инженерной подготовкой и маскировкой.
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