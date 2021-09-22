Валерий Герасимов и Марк Милли встретились в Финляндии и вероятно обсудили афганскую проблему

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22 сентября 2021, 13:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли вопросы, представляющие взаимный интерес, на встрече под Хельсинки. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Встреча носила конструктивный характер»,- сказали в министерстве.

По информации военного ведомства, встреча прошла сегодня на территории резиденции правительства Финляндии «Кёнингстедт» в городе Вантаа - находится в 40 километрах на север от финской столицы.

Стоит отметить, что место встречи само по себе показательно. Судя по всему, именно американская сторона в ней заинтересована более, чем российская. Поэтому Марк Милли прибыл в страну, граничащую с РФ, но не являющуюся членом НАТО. Возможно, обсуждалась ситуация, сложившаяся в Афганистане и обострение в недружественных отношениях Азербайджана и Ирана. Бесспорно не обошли они и украинскую тему. Милли пошёл на эту встречу в непростой для США обстановке. Вашингтон сам спровоцировал конфликт с Францией, чем вызвал волну критики со стороны руководства ЕС в свой адрес, наметился некоторый разлад и в стане НАТО. Понятно, что это кризис Запад преодолеет, вопрос – какой «кровью». К тому же, прецедент в демарше США по отношению к Франции – знаковый, к тому же не первый. Парижу явно указывают его (далеко не лидирующее) место на мировом рынке вооружений. И ещё, Штатам, как кость в горле – возможное оформление на официальном уровне военного союзничества России и Китая.

Американское агентство «Ассошиэйтед Пресс» считает, что главной темой переговоров Герасимова и Милли стала опасность активизации «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и «Исламского государства» (Запрещено в России), которые смогут действовать, базируясь в Афганистане. Разведывательное сообщество США предупреждает, что возможны повторения террористических атак вышеуказанных организаций на территории Америки и в Европе.

Последнее неудачное применение ударного американского дрона в Афганистане, когда вместо высокопоставленного террориста были убиты гражданские, в том числе и дети, заставило задуматься командование США о недопустимости загоризонтного управления боевыми дронами. Поясняем, сейчас ударными БПЛА ВВС США управляют операторы, находящиеся на территории Америки, что значительно повышает вероятность ошибки.

Командование ВС США стремится разместить свои базы в странах Центральной Азии (ЦА) близ афганской границы, и встречают в этом отпор как местного руководства, так и со стороны Москвы. Военно-политической руководство РФ осознаёт угрозу безопасности, которую несут «Аль-Каида», ИГ и Талибан (запрещён в России). Однако для Москвы появление военных контингентов и баз разведки США может оказаться большим злом, чем угроза инфильтрации террористов и их идеологии в ЦА и далее на территорию РФ. С радикальным исламизмом Россия уже научилась бороться, а вот присутствие американских военных и разведчиков в регионе не сулят ничего хорошего. Как показывает практика США насаждают хаос всюду, куда вторгаются. И это настораживает Москву.

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