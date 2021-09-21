Два Ту-160 из состава ядерной триады России совершили полёт над Балтийским морем

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21 сентября 2021, 20:08

Фото: Соцсети

На перехват двух Ту-160 ВКС РФ над Балтийским морем были подняты истребители как минимум 4 стран. Самолёты Италии, Дании, Финляндии, Швеции и других стран поднимались в воздух по мере пролёта двойки российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

Издание цитирует МО РФ: «На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств».

В военном ведомстве пояснили: «Самолёты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

На этот раз двойка российских стратегов Ту-160 находилась в воздухе около 8 часов. На разных участках их сопровождали фронтовые истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Напоминаем, что итальянские истребители размещены на ротационной основе на базе НАТО в Прибалтике.

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