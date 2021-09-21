Россия в ближайшие два года потратит на оборону 10,8 трлн рублей

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21 сентября 2021, 19:55

Фото: Соцсети

Затраты Российской федерации на военные нужды в период с 2022-го по 2024-тый год превысят 10,8 трлн рублей, об этом указано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трехлетку, сообщает новостное агентство «Интерфакс».

В пояснительной записке указано: «Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2022 году составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году - 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году - 3 811 777,5 млн рублей». В 2022 году военный бюджет составит 2,6% от ВВП, в 2023 и 2024 годах - 2,5%. Уточним, доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2022-2024 годах по сравнению с 2021 годом (14,4%) увеличится и составит 14,9%, 14,5% и 15,3% соответственно.

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