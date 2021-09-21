Отряд кораблей и морпехи СФ проводят учения на Новосибирских островах

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21 сентября 2021, 19:17

Фото: Соцсети

Арктическая группировка Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под вымпелом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск», большой десантный корабль (БДК) «Георгий Победоносец» и суда обеспечения заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный. Моряки планируют вести разведку по предмет обнаружения мест пригодных для высадки морского десанта для проведения соответствующих учений, в ходе которых будут отработаны боевые действия морпехов на суше при подложке корабельной артиллерии.

Ранее в море Лаптевых российские корабли провели серию тренировок в том числе и спасательной направленности. БПК «Североморск» и БДК «Георгий Победоносец» провели боевые стрельбы. Морпехи провели стрельбы из стрелкового оружия по морским целям из малых плав-средств. Вертолёт Ка-27 воздушную и ледовую разведку.

Пресс-служба СФ уточняет: «Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8500 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Диксон.

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