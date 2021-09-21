В Забайкалье начались крупные общевойсковые учения и прошли маневры сил ПВО

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21 сентября 2021, 17:29

Фото: Соцсети

В Забайкальском крае, на межвидовом полигоне Цугол, начались крупные тактические учения, в которых задействованы свыше 3 тысяч мотострелков соединения Восточного военного округа (ВВО). Там же в Забайкалье на аэродроме Домна проходят маневры зенитных подразделений ЗРК «Бук-М1». Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Подразделения мотострелковой дивизии ВВО были подняты по сигналу «тревога» и приступили к совершению, под прикрытием походного охранения, комбинированного марша на расстояние, превышающее 100 км.

На полигоне Цугол мотострелковые и танковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отработают мобильную оборону с последующим переходом в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником. Действия будут вестись с боевой стрельбой. В ходе наступательных действий будет проведено форсирование водной преграды - притока реки Онон.

Боевая стрельба по мишенной обстановке, имитирующей живую силу и технику противника, будет вестись из стрелкового оружия, гранатометов при огневой поддержке боевых машин пехоты модернизированных танков Т-72Б3 и минометных расчетов. Уничтожение воздушных целей, будет осуществляется с помощью зенитных самоходных установок и переносных комплексов противовоздушной обороны.

Расчеты самоходных 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» для разведки целей и корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты. В учениях мотострелков и танкистов задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.

Там же в Забайкалье прошли учения подразделений соединения ПВО общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Действия развернулись на аэродроме Домна в ходе учения в Забайкальском крае. До этого зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М1» совершили марш в район действий из мета постоянной дислокации. В ходе передвижения были отработаны стандартные задачи по организации разведки, походного охранения, преодоления заражённого участка местности и ликвидацию диверсантов, пытавшихся уничтожить колонну ЗРК.

После прибытия на аэродром были развёрнуты в боевой порядок РЛС и системы ПВО. В частности, задействовали станции обнаружения и целеуказания — 9С18 «Купол». В хорде учений была обнаружена авиация условного противника на удалении более 130 км. Цели были взяты на сопровождение и в дальнейшем – уничтожены. В этих учениях задействовано более 200 военнослужащих, около 50 единиц военной и специальной техники.

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