Начались совместные учения ударной авиации стран ШОС

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21 сентября 2021, 16:50

Фото: Соцсети

На полигоне Донгуз в Оренбургской области российские фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и самолеты-разведчики Су-24МР совместно с подразделением Су-25 Вооруженных сил Казахстана приступили к отработке нанесения огневых ударов по позициям условного противника в ходе антитеррористического учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе совместных учений военные летчики России и Казахстана выполнят авиационную разведку, отрабатывают уничтожение колонн, артиллерии, развёрнутой на огневых позициях, и зенитных установок условного противника.

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