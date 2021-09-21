Начались совместные учения ударной авиации стран ШОС
21 сентября 2021, 16:50
На полигоне Донгуз в Оренбургской области российские фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и самолеты-разведчики Су-24МР совместно с подразделением Су-25 Вооруженных сил Казахстана приступили к отработке нанесения огневых ударов по позициям условного противника в ходе антитеррористического учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В ходе совместных учений военные летчики России и Казахстана выполнят авиационную разведку, отрабатывают уничтожение колонн, артиллерии, развёрнутой на огневых позициях, и зенитных установок условного противника.
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