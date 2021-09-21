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В Керчи спущен на воду МРК проекта 22800, носитель крылатых ракет «Калибр»

, 14:12

В Керчи спущен на воду МРК проекта 22800, носитель крылатых ракет «Калибр»
Фото: Соцсети

На судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи прошла торжественная церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля (МРК) «Аскольд» проекта 22800, который после испытаний и приёма в боевой состав ВМФ РФ будет вооружён крылатыми ракетами «Калибр» средней дальности. Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота России.

В церемонии спуска нового корабля в Керчи участвовали: главком ВМФ России адмирал Николай Евменов и рабочая группа адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ РФ.

Новый МРК «Аскольд» станет вторым кораблём проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый корабль этой серии под названием «Циклон» был спущен на воду в конце лета прошлого года. Сейчас он проходит рутинные испытания. Третий корабль данного проекта - «Амур» сейчас достраивается на заводском стапеле.

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