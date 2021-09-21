Морпехи ВВО в ходе учений сбросили десант интервентов в море

Аргументы Недели → Армия 13+

21 сентября 2021, 13:55

Фото: Соцсети

На полигоне Клерк в Приморском крае состоялось прошли военные учения, в ходе которых отрабатывалась тактика береговой обороны при высадке морского десанта условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

По сценарию манёвров противник превосходящими силами попытался захватить плацдарм на российском дальневосточном побережье. С которого в дальнейшем развить успех интервенции наступлением в глубь материка.

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТоФ) заняли оборону и открыли огонь по десантным средствам неприятеля и высадившегося на берег противника из артиллерийских установок, орудий танков и боевых машин пехоты.



В манёврах было задействовано более 800 штыков и около 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Нона-С».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости