Турецкие и азербайджанские военные самолёты провели совместные полёты над Босфором

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20 сентября 2021, 16:12

Фото: Соцсети

Два фронтовых истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана и 13 турецких многоцелевых самолётов F-16 совершили 20 сентября демонстративные полёты над проливом Босфор. Об этом сообщает издание EADaily, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Турции.

«В воздушной «демонстрации» над Босфором участвовали пятнадцать боевых машин, в том числе два фронтовых истребителя ВВС Азербайджана и многоцелевые истребители ВВС Турции», - сообщает издание.

Азербайджанские и турецкие военные самолёты выполнили показательные полëты накануне фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021, который откроется в Стамбуле 21 сентября.

Ранее в совместных лëтно-тактических турко-азербайджанских учениях, завершившихся 17 сентября, от ВВС Азербайджана были задействованы два фронтовых истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

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