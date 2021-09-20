Связисты общевойскового объединения ЦВО обеспечили скрытое управление войсками в ходе учения

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20 сентября 2021, 15:54

Фото: Соцсети

Подразделения связи общевоинской армии Центрального военного округа (ЦВО) провели тактикоспециальные учения на одном из полигонов Кемеровской области, в ходе которого отразили кибератаку условного противника на засекреченные каналы связи. Об этом пишет. Об этом пишет пресс-служба ЦВО.

В ходе учений от старшего начальника поступила вводная, что условный противник предпринял сетевую атаку на засекреченные каналы связи управления войсками.

Связисты организовали непрерывный мониторинг работоспособности техники и создали специальный технологический барьер, препятствующий кибер-нападению, используя станции связи Р-160-0,5 и цифровые комплексы связи П-240И-4 «Переселенец».

Далее поступила вводная об очередной кибератаке. На этот раз операторы в ручном режиме производили блокировку поражённого вирусом канала связи и перевели работу на резервные проводные и спутниковые каналы. В результате была обеспечена передача видеосигнала между командными пунктами соединений и подразделений ЦВО в нескольких регионах Сибири с помощью ретрансляционных станций Р-419 Л1 и Р-431 АМ.

В учениях задействовали более 500 военнослужащих, около 30 единиц военной и специальной техники.

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