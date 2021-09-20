В Калининградской области военные отработали уничтожение КП условного противника применяя дроны

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20 сентября 2021, 15:39

Фото: Соцсети

На полигоне Правдинский в Калининградской области расчеты беспилотной авиации армейского корпуса Балтийского флота совместно с ракетчиками армейского корпуса уничтожили командные пункты условного противника с помощью разведывательно-ударного комплекса (РУК), сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (Калининград).

Операторы разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов отработали разведку, определения и передаче старшему начальнику координат командных пунктов условного противника. Были задействованы летательные беспилотные комплексы «Орлан-10» и «Элерон-3» разведывательного батальона (РБ) 11-го армейского корпуса. Дроны осуществляли разведывательные полёты на высотах от 1000 до 2000 метров.

После передачи разведывательных данных на пункт управления оперативно-тактических ракетных комплексов операторы РБ с помощью дронов осуществляли корректировку огня.

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