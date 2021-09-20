В России завершились учения «Запад-2021», а США лишили Францию военного заказа на 46 млрд долларов

Аргументы Недели → Армия 13+

20 сентября 2021, 13:30 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе завершились совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии «Запад-2021». Данные манёвры в Польше и в странах Балтии восприняли, как реальную угрозу своей безопасности. Военное ведомство Норвегии призвало Россию проводить учения более открыто, прозрачно и предсказуемо. Все три требования явно противоречат законам военного искусства. Впрочем, нам не привыкать выслушивать глупости из уст европейских и американских политиков. Норвежцы, пожалуй, в этом преуспели более всех.



Одновременно с ССУ «Запад-2021» прошли крупные манёвры на Северном флоте (СФ) и в Южном военном округе (ЮВО). Кстати, на СФ и в ЮВО учения продолжаются.



А теперь немного конкретики. На ССУ «Запад-2021» было задействовано около 200 тыс. штыков, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей, более 80 самолётов и вертолётов.



На учениях ЮВО, которые проходили на всех крупных общевойсковых полигонах округа и в Чёрном море, было задействовано около 10 тыс. военнослужащих, порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, ствольные артиллерийские буксируемые и самоходные системы и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации, а также корабли и силы береговой обороны (включая БРК «Бал» и «Бастион», ЗРС С-400) ЧФ.



На манёврах СФ в Арктике было задействовано до 8 тыс. военнослужащих, более 800 единиц боевой и специальной техники — около 40 танков, до 460 боевых бронированных машин, до 240 единиц орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, до 50 кораблей и судов обеспечения.



В настоящее время на полигонах в Воронежской области и в Южной Осетии продолжается обкатка тактики боевого применения БТГ. Корабли Северного флота проводят маневры в море Лаптевых в непростой морской обстановке, поскольку лето там уже давно закончилось.



На минувшей неделе руководители стран членов ШОС пришли к выводу, что пора переходить от политического и экономического сотрудничества к военному. Данное решение продиктовано временем. На него повлияли события в Афганистане и наращивание активности НАТО в Индо-тихоокеанском регионе. Более того, появился ещё один союз, представляющий угрозу как для России, так и для Китая. США, Британия и Австралия образовали новый блок под наименованием АУУКУС.



Кстати, первой от этого пострадала Франция, поскольку Австралия, ранее подписавшая с Парижем контракт на строительство флота дизельных лодок, отказалась от своих обязательств в пользу приобретения технологии создания американских АПЛ. Франция на этом потеряла доход в размере 46 млрд долл. Париж – обиделся и отозвал послов из Австралии и США. Британцев эта устрашающая акция не коснулась, поскольку французы уже привыкли к пакостям, творимым Туманным Альбионом.



Некоторые из политиков поспешили заявить, что из-за случившегося Франция непременно покинет НАТО. Однако сам Париж опроверг эти слухи, провозгласив обратное. Он только настоял на некотором незначительном изменении в стратегии Альянса и, как говорят на Руси, – утёрся, пережив очередной плевок американцев (массивный по содержанию слюны) прямо в центр французского лица.



Кстати, Америка не первый раз проверяет Францию на готовность прогибаться. Ещё недавно они «нагрели» Париж на Мистралях, не поставленных России. И, похоже, этому не предвидится ни конца, ни края. Вашингтон непременно продолжит эту практику. А Франция будет безропотно терпеть унижения.



И снова вернёмся к новостям в Вооружённых силах РФ. В Южном военном округе продолжилось формирование боевого армейского резерва (БАРС). В ряды резервистов Вооруженных сил Российской Федерации могут вступить граждане России, годные по состоянию здоровья (категория А или Б), с образованием не ниже основного общего (9 классов). Ограничения по возрасту 42 года - для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 - для младших офицеров и 57 - для старших. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на 5 лет, либо до достижения предельного возраста военнослужащего.



Всего в ЮВО планируется набрать в боевой армейский резерв 38 тыс. человек. Первые сборы с резервистами начнутся во второй половине сентября. Для этого на девяти полигонах ЮВО развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, руководить занятиями будут 240 офицеров и сержантов. Подготовка будет вестись на учебно-боевых структурах 58-ой армии. Занятия с резервистами будут проводиться раз в месяц, а сборы – раз в год. На время занятий и сборов они будут освобождаться от работы.





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