Иран стягивает войска на границу с Азербайджаном и проводит манёвры в приграничной зоне

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19 сентября 2021, 18:06

Фото: Соцсети

Иранские Вооружённые силы перебрасывают войска на границу с Азербайджаном. Колонна военной техники была замечена на автомагистрали, ведущей к пограничному населённому пункту Аслан Дюз. Кроме того, иранские военные проводят учения близ границы с Нагорным Карабахом с применением вертолётов и БПЛА. Видеоматериалы, подтверждающее данные факты, размещены в Сети. Блогеры говорят, что попахивает войной.

В интернете распространены видеоматериалы, на которых запечатлены тяжёлые грузовики, перевозящие боевую технику, а также колонны реактивной и ствольной артиллерии по дороге ведущей в сторону приграничного города Аслан Дюз. Кроме того, иранская военная техника замечена на автомагистрали, проходящей по берегу реки Аракс. Сообщается, что Тегеран перебрасывает на границу с Азербайджаном, точнее - с Нагорным Карабахом подразделения, тяжёлую технику и тяжёлые вооружения из состава дивизии САРАЛА. Также, по информации, распространённой в Интернете, в приграничной с Карабахом зоне иранские военные проводят учения с применением вертолётов и беспилотных летательных аппаратов.

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