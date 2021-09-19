Подразделение РЭБ в Воронежской области успешно применили комплекс РЭБ «Палантин-К» против условного противника

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19 сентября 2021, 17:27

Фото: Соцсети

Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (ОБРЭБ) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провёл на полигоне «Погоново» в Воронежской области тактико-специального учения (ТСУ) с использованием комплексов РЭБ «Палантин-К». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По сценарию манёвров, расчёты ОБРЭБ находились на боевом дежурстве совместно с подразделениями противовоздушной обороны. Руководитель учений дал внезапную вводную, согласно которой поступила информации об атаке диверсионной группы противника на позиции батальона и подразделений ПВО/ПРО.

Подразделение радиоэлектронной борьбы самостоятельно определило место нахождения «неприятеля» по очагам создания искаженных навигационных полей, нарушавших работы полевого лагеря. Затем координаты расположения врага были переданы старшему начальнику, а бойцы батальона приняли участие в ликвидации диверсантов.

В ТСУ задействовано около 300 военнослужащих, до 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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