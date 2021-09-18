Франция отзывает послов из США и Австралии после того, как Австралия отказалась от контракта стоимостью 66 млрд долларов на производство дизельных подводных лодок по французской технологии. Об этом сообщает «Голос Америки».
Ранее Австралия объявила об отказе от сотрудничества с Францией в области строительства дизельного подводного флота, после вступления в новый альянс с США и Великобританией. И теперь Канберра вместо двенадцати дизель-электрически подводных лодок французского образца, получит, как минимум - восемь атомных субмарин, построенных по американским и британским технологиям.
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