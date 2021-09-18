Войска ЮВО отработали в Южной Осетии высадку десанта с вертолётов под огневым прикрытием армейской авиации

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18 сентября 2021, 13:34

Фото: Соцсети

В горах Южной Осетии звено ударных вертолётов Ка-52 из состава 4-ой армии ВВС и ПВО обеспечило поддержку вертолетной эскадрилье транспортно-боевых Ми-8АМТШ и высадку десанта. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

На горном полигоне Дзарцем, в Южной Осетии разведывательно-ударные вертолеты К-52 «Алегатор» обеспечили огневую поддержку вертолетной эскадрилье транспортно-боевых Ми-8АМТШ, экипажи которых выполнили вертикальный маневр, то есть - доставку мотострелков в тыл условного противника в рамках двустороннего батальонного тактического учения с подразделениями военной базы ЮВО в Южной Осетии. Российские мотострелки атаковали неприятеля с фронта и силами десанта, высаженного в тылу врага.

В боевых порядках БТГ действовали тактические группы прорыва и контрснайперские двойки. В ходе наступления мотострелков был применён новаторский рассредоточенный боевой порядок артиллерии.

Также, на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области в ходе двусторонних учений транспортно-боевыми вертолетами Ми-8АМТШ, при поддержке «Ночных охотников» Ми-28Н был высажен десант в тылу условного противника силами до мотострелковой роты. Разведку места высадки и корректировку действий транспортной авиации осуществляли группы спецназовцев с земли.

На данном полигоне двусторонние тактическое манёвры проводят батальонные тактические группы горных подразделений из состава бригады 49-й общевойсковой армии, дислоцированной в Карачаево-Черкессии.

Впервые БТГ в качестве средств усиления были приданы противотанковые ракетные комплексы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные станковые пулеметы, закрепленные на бронетехнике. Для преодоления заминированного участка мотострелки использовали мобильную установку разминирования УР-83П «Змей-Горыныч».

В ходе манёвров отрабатывались новые элементы боевого порядка и способы тактических действий. Для поражения условного противника БТГ использовали числе маневренные минометные группы, перемещающиеся на грузовиках, разведывательно-огневые комплексы с самоходными гаубицами и артиллерийскими установками, маневренные группы минирования.

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