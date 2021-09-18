В ЮВО наберут 38 тыс. штыков в боевой армейский резерв

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18 сентября 2021, 13:11

Фото: Соцсети

Свыше тысячи добровольцев подписали контракты о вступлении в формируемый на юге России боевой армейский резерв страны (БАРС), сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на источник в Южном военном округе (ЮВО).

В частности, пресс-служба ЮВО информирует: «В военных комиссариатах на территории Южного военного округа представители воинских частей территориальной обороны заключили более тысячи контрактов с гражданами, желающими пополнить подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС). Процедуру заключения новой формы контракта на пребывание в БАРС военкоматы субъектов ЮФО и СКФО начали с 16 сентября. В ряды резервистов Вооруженных сил Российской Федерации могут вступить граждане России, годные по состоянию здоровья (категория А или Б), с образованием не ниже основного общего (9 классов). Ограничения по возрасту 42 года - для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 - для младших офицеров и 57 - для старших. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на 5 лет, либо до достижения предельного возраста военнослужащего».



Всего в ЮВО планируется набрать в боевой армейский резерв 38 тыс. человек. Первые сборы с резервистами начнутся во второй половине сентября. Для этого на девяти полигонах ЮВО развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, руководить занятиями будут 240 офицеров и сержантов. Подготовка будет вестись на учебно-боевых структурах 58-ой армии. Занятия с резервистами будут проводится раз в месяц, а сборы – раз в год. На время занятий и сборов они будут освобождаться от работы.



При необходимости резервисты будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержанию правопорядка, ликвидации последствий опасных природных явлений.

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