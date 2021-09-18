Российские БТГ на учениях в Южной Осетии применили ПТРК для борьбы с танками условного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

18 сентября 2021, 12:39

Фото: Соцсети

Колоны бронетехники условного противника были уничтожены мобильными противотанковыми подразделениями из состава батальонной тактической группы военной базы Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений в горах Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Противотанковые подразделения, вооруженные комплексами ПТРК «Корнет», используя складки местности в условиях горного полигона Дзарцем, скрытно выдвинулись на огневые позиции и уничтожили бронетехнику условного противника из засады. Кроме того, в ходе манёвров были отработаны новые элементы боевого порядка и способы тактических действий.

В состав БТГ вводятся мобильные группы минирования, радиоэлектронной борьбы, тактические команды прорыва, подразделения РЭБ для блокирования каналов радиосвязи условного противника и борьбы с его беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В частности, новый способ применения комплекса радиоподавления навигационного оборудования не позволил противнику использовать вертолет.

Пресс-служба ЮВО, в частности, информирует: «Впервые командиры батальонов задействовали в боевых порядках мобильные группы заграждения на предполагаемом маршруте выдвижения сил противника. Нестандартный подход позволил мотострелкам нанести огневое поражение остановленной в горах колонне боевой техники неприятеля.

Для выявления беспилотников условного противника в состав батальонной тактической группы включили подразделения противовоздушной обороны, оснащенные боевой машиной «Тор-М1». Совместно с комплексом автоматизированной системы управления «Барнаул» расчет ПВО организовал ведение разведки в движении. Воздушные цели удалось обнаружить на значительном удалении от своих позиций».

В ЮВО продолжаются крупные учения в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них задействовано около 6 тыс. штыков, порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости